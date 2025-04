Participar en cuatro Copas del Mundo y poner en su lugar al mismísimo Diego Armando Maradona, en pleno apogeo futbolístico, son apenas dos de los múltiples capítulos en la vida del árbitro Berny Osvaldo Gerardo Ulloa Morera. “Así me puso mi mamá, esos tres nombres”, comenta entre risas. A sus 74 años, se siente profundamente orgulloso de sus raíces y de su amado San Pablo de Turrubares. Allí vivió su infancia hasta los 13 años, cuando se trasladó a San Sebastián a vivir con una tía. Recuerda con cariño que siempre amó el fútbol y que de niño jugaba como defensa central.

Amor al arbitraje a todo galope

Ulloa relató cómo nació su pasión por el arbitraje. “El esposo de una tía mía me conoció chiquitillo. Yo tenía que montar una hora a caballo desde mi casa hasta la estación del tren, que pasaba dos veces al día: una a las 8 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. La otra opción era salir en el carro lechero de los hermanos Corrales. Ese tío, William Cordero, era árbitro, y a veces me llevaba a verlo arbitrar. En las mejengas de pueblo, cuando no me ponían a jugar, me ofrecía para pitar… aunque nadie me hiciera caso, a pesar de que yo era el que ponía la bola. Nunca me imaginé que terminaría siendo árbitro”.

“Logré lo que nadie más ha logrado”

¿Cómo valora su carrera?

-Humildemente, diría que fue buena, o más que buena. Logré cosas que ningún otro árbitro de Costa Rica ni de Centroamérica ha conseguido. Estuve en cuatro Copas del Mundo: el Mundial Sub-20 en Moscú, el de México 86 y el de Italia 90, ambos de categoría mayor, y un Mundial Infantil en Canadá en 1987.

¿Qué recuerda de Maradona en México 86, cuando lo obligó a colocar la bandera de tiro de esquina en su sitio?

-Diego fue un fuera de serie. Verlo jugar era un espectáculo. Nos hicimos amigos. A pesar de lo que ocurrió en ese juego entre Argentina e Inglaterra —el gol con la mano, el otro golazo que marcó, y la acción de la bandera—, ese momento me ayudó a crecer en FIFA. Vieron mi capacidad para manejar con autoridad a uno de los jugadores más grandes de la historia.

¿Qué le decía él en ese momento?

-Me dijo algunas cosillas, como: “Me está estorbando la gente”. Yo le respondí: “Ponga la bandera en su lugar”. Me dijo: “No me jorobés, Berny, no me rompás las pelotas”. Al final la colocó correctamente, yo le indiqué que siguiera el juego y me dijo: “Ulloa, complacido”.

Las críticas y la familia

¿Se acostumbró su familia a los insultos desde la gradería?

-Es algo normal, aunque ya no insultan a coro como antes. Mi madre fue la que más pudo sufrir, pero siempre me dijo: “No se preocupe, usted sabe lo que hace y está capacitado”. Aun así, duele que le recuerden a uno a la mamá cuando está haciendo su trabajo.

“Hoy es más fácil arbitrar”

¿Le hubiera gustado dirigir en la actualidad?

-Habría sido mucho más fácil. Una cosa es pitar, otra dirigir y otra sacar. El gran árbitro es como el director de una orquesta: maneja todo. Un juez tiene tiempo para estudiar un expediente; nosotros debemos decidir en segundos. Pitar ahora es mucho más fácil.

¿Qué opinión le merece el VAR?

-Es una herramienta muy útil. Le resta autoridad al árbitro, pero beneficia al fútbol. Lo hace más justo. Ayuda más al juego que al silbatero.

“Me castigaron con razón”

¿Recuerda alguna anécdota curiosa?

-Claro. En un partido entre Puntarenas y Saprissa, en el estadio Lito Pérez, sancioné una falta en el segundo tiempo y, al ir a sacar la tarjeta amarilla, me di cuenta de que no tenía las tarjetas. Como el camerino estaba abierto y cerca, salí corriendo a buscarlas. Al volver, ya no amonesté a nadie. Me castigaron un mes, y con justa razón. No se me ocurrió pedirle las tarjetas al asistente, que siempre debe llevar silbato y tarjetas por si ocurre algo así.