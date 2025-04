El vallista costarricense Gerald Drummond iniciará la temporada 2025 compitiendo junto a atletas de élite, con el objetivo de clasificar al próximo Mundial de Atletismo.

Drummond recibió en febrero la invitación para participar en la Liga Diamante, el circuito más prestigioso del atletismo mundial. Estará presente en las dos primeras fechas del calendario: el 26 de abril en Xiamen y el 3 de mayo en Shanghái, China.

En estas competencias se medirá ante figuras de renombre, como el noruego Karsten Warholm, campeón olímpico en Tokio 2020 y subcampeón en París 2024.

Consciente del exigente nivel que enfrentará, Drummond afirmó haber ajustado su estilo competitivo para estar a la altura de sus rivales. Para él, la Liga Diamante representará su verdadera prueba de fuego.

“El inicio del año ha sido desgastante, pero poco a poco me he sentido mejor. He trabajado en técnica y en la transición sobre las vallas. Estamos intentando eliminar un paso en la primera parte de la carrera, lo que me permitiría mantenerme al ritmo de los atletas élite”, explicó el atleta.