Pista de atletismo de Hatillo 2 será reparada con ¢204 millones

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Junta Directiva Interventora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDR) aprobó una inversión de ¢204 millones para reparar la Pista de Atletismo Rafael Ángel Pérez Córdoba y mejorar su sistema de iluminación. Esta se ubica en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, ubicada en Hatillo 2.

Durante varios años estas obras no se pudieron ejecutar porque el CCDR San José no contaba con un comodato formal que le permitiera intervenir legalmente el inmueble. Sin ese respaldo jurídico, la normativa impide destinar recursos públicos a instalaciones que no estén bajo administración o uso autorizado.

La situación cambió tras la firma de dicho comodato entre el Comité Cantonal de Deportes y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), acuerdo que finalmente habilita a la institución para realizar la intervención integral que la pista requería desde hace mucho tiempo.

La pista es una instalación clave para el cantón y para el atletismo costarricense, ya que se utiliza con frecuencia para competencias oficiales, procesos de clasificación, fogueos y campeonatos nacionales, además de servir como espacio de entrenamiento para atletas, delegaciones cantonales, entrenadores y estudiantes.

Con estas mejoras se espera beneficiar a miles de deportistas, fortalecer las condiciones para la práctica del atletismo y brindar un espacio más moderno y seguro para entrenamientos y eventos deportivos.

En los próximos días se dará a conocer el cronograma de obras y más detalles del proyecto.