La agrupación colombiana, Piso 21, no tardó en reaccionar tras su multitudinario concierto en Costa Rica.

Horas después de poner a cantar y bailar a miles de personas en La Sabana este pasado domingo, la banda utilizó sus redes sociales para agradecer el recibimiento que le brindó el público costarricense.

Foto: Sergio Espinoza

La banda fue la encargada de cerrar el Festival Mundialista organizado por la Municipalidad de San José, actividad que reunió a miles de aficionados desde las 10:00a.m. para disfrutar de ferias de emprendimientos, food trucks y activaciones de marcas, además de la transmisión en vivo de la final del Mundial 2026 en pantallas gigantes y que culminó con un espectáculo completamente gratuito.

A través de su cuenta oficial, los intérpretes de éxitos como “Me llamas” y “Te vi” compartieron un mensaje dedicado a sus seguidores en el país.

El concierto se convirtió en el broche de oro de una jornada que transformó La Sabana en una gran fiesta futbolera.

Desde horas antes del pitazo inicial, miles de personas se congregaron para vivir el ambiente de la final y, una vez concluido el encuentro, disfrutaron del repertorio de la agrupación colombiana.