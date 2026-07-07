Pirotecnia intoxica cielo en Estados Unidos

Washington (AFP) Washington fue brevemente la ciudad grande más contaminada del mundo, según datos de IQAir, después de un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales para festejar los 250 años de su Independencia promocionado por la administración Trump como “impresionante”.

Pyrotecnico, la empresa contratada por la organización Freedom 250, cercana al Gobierno de Donald Trump, buscaba batir un récord mundial con un show de 850 mil fuegos artificiales el 4 de julio, pese a advertencias de expertos sobre el riesgo ambiental que suponía detonar ese volumen en apenas 40 minutos.

El festejo por el Día de la Independencia en la capital coincidió además con una ola de calor sin precedentes en el este del país. Las estaciones de vigilancia de la contaminación atmosférica de Washington registraron un aumento de las concentraciones de contaminantes desde el sábado, como efecto de los fuegos artificiales lanzados en toda la región.

Pero los niveles de partículas finas se dispararon poco antes de la medianoche, cuando comenzó el gran espectáculo del National Mall, retrasado varias horas debido a tormentas eléctricas.

La contaminación por partículas finas llegó a superar los 200 microgramos por metro cúbico en un sitio de monitoreo, según información revisada por la AFP. Esta contaminación se define como humo y partículas de 2,5 micrómetros de diámetro que pueden penetrar profundamente en los pulmones, causando lesiones agudas, pero también enfermedades a largo plazo.

Las alertas de “Código Púrpura”, que indican una calidad del aire considerada muy poco saludable para todas las personas, no solo para los grupos de riesgo, cubrieron gran parte de la ciudad, así como la región más amplia, incluyendo los estados vecinos de Virginia y Maryland.