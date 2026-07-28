Pirlo no dirigirá a Italia

Roma, Italia, AFP. – Muy criticado por un contrato con una empresa rusa y por su pobre historial como entrenador, Andrea Pirlo, que era favorito para el puesto de seleccionador de Italia, anunció que ya no figura entre los candidatos.
El nuevo seleccionador de la Nazionale será nombrado “dentro de poco”, prometió sin embargo el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malagò,
“Ayer supe que ya no soy candidato
al puesto de seleccionador de Italia”, escribió en su Instagram el excentrocampista del Milan, Juventus y Nazionale, estimando “necesario aclarar ciertos puntos”.
“Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad”, indicó.