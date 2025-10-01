La organización criminal conocida como Los Lara manejaban una red de al menos 60 transportistas informales en el sur de San José, a quienes obligaban a pagar ¢5 mil diarios al menos seis días a la semana para poder operar.

De acuerdo con el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, quienes se negaban a entregar el dinero eran golpeados o despojados de sus vehículos.

Con este esquema, la organización obtenía más de ¢86 millones al año, recursos que luego destinaban a financiar préstamos “gota a gota”, adquirir drogas y comprar armas.

La investigación determinó que esta estructura criminal no solo se dedicaba al narcomenudeo, sino que amplió sus actividades a negocios paralelos como el control de transportistas, el alquiler ilegal de locales comunales y el comercio clandestino de licor y cigarrillos.

El objetivo era consolidar control territorial en barrios del sur de la capital.

La Policía Municipal vinculó esta red con Los Lara y señaló que operaban desde una infraestructura pública en Sagrada Familia, donde habían instalado su base para controlar a los conductores informales.

“Operó por mucho tiempo y le pusimos término hace unos tres meses con la demolición de los antiguos camerinos del estadio de Sagrada Familia. Esa estructura pública ya no tenía finalidad y estaba siendo utilizada por la organización criminal”, aseguró Solano.

Las demoliciones, añadió, permitieron liberar a varios transportistas de las presiones de la organización.

No obstante, reconoció que algunos podrían seguir operando en otros puntos fuera del control inmediato de las autoridades.

Antiguos camerinos eran usados como base de control.



Acciones policiales

Para frenar el poder de la organización, la Policía Municipal de San José, en coordinación con el OIJ y el Ministerio de Salud, realizó 115 operativos en lo que va del año y demolió 11 edificaciones usadas como búnkeres. Entre ellas se encontraban los antiguos camerinos del estadio de Sagrada Familia, un salón comunal, la biblioteca del barrio, un play infantil y un tanque de agua comunitario. Estos espacios fueron señalados como puntos de venta de droga y centros de intimidación contra los vecinos.

Las demoliciones se ejecutaron con maquinaria municipal y acompañamiento policial. Según Solano, en la mayoría de los casos no hubo resistencia armada, ya que los cabecillas abandonaban las estructuras antes de las intervenciones. Tras el derribo del “búnker de la papaya”, los grupos intentaron trasladarse al llamado “búnker del Pino”, el cual ya fue identificado como próximo objetivo de demolición.

Así se encuentran actualmente tras la demolición.



El director de la Policía Municipal explicó que la clave para recuperar los espacios públicos que las organizaciones han tomado como patrimonio ilícito, no solo se limita a las demoliciones de búnkeres.

Por ello, asegura que tuvieron que recurrir a herramientas legales del Ministerio de Salud que permitieron declarar en abandono o insalubridad los inmuebles usados como búnkeres.

Con base en esa normativa, se procedió a las demoliciones de estructuras como los antiguos camerinos del estadio de Sagrada Familia, la biblioteca comunal, un salón comunal y otras edificaciones que habían quedado bajo control de la banda.

“La destrucción de búnkeres viene además con un proceso de recuperación de la misma comunidad, reconstruir el tejido social”, señaló Solano.

Por eso recomiende combinar la fuerza policial con políticas municipales que reactiven el tejido vecinal y ofrezcan alternativas económicas y sociales. Solo así, dijo, se reduce la capacidad de las bandas para convertir un inmueble en un centro de explotación y control.