Piratas acceden a datos de casi 9 millones de personas en Dinamarca

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Piratas informáticos accedieron a los datos de 8,8 millones de personas en el registro nacional de Dinamarca, anunció este lunes el ministerio encargado de asuntos digitales.
“La administración del registro nacional (CPR) constató que personas no autorizadas obtuvieron un acceso ilegal a nombres, direcciones y números CPR [equivalente al número de la seguridad social] de unos 8,8 millones de personas registradas”, indicó el ministerio en un comunicado.
Actualmente, el país tiene unos 6 millones de habitantes, según el instituto de estadísticas danés, pero los malhechores accedieron a datos de personas “vivas, que emigraron, muertas”, explicó la fuente.