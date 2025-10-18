La edición 2025 del Torneo de natación Pirañitas Manudas cumplió su primer día en el Polideportivo Monserrat, en Alajuela.

Desde las 8 de la mañana empezaron las competencias que cierran hoy.

Hubo un muy buen nivel en este certamen que es organizado por la Asociación Alajuelense de Natación (ASAN).

Las medallas fueron hechas con material reciclado.

Hubo una gran cantidad de público que llego a ver a estos niños y jóvenes que tienen un gran futuro.

Recuerde que la entrada es gratuita y tienen muchas comodidades. Hay parqueo, comidas y bebidas, para que usted pase un excelente domingo.

El torneo se realiza en la piscina del Polideportivo Alajuela 87 en Monserrat.

Los equipos participantes:

Coto Brus, Santa Ana, SJO, Oro Puro, Belén, PZ Atlético, Ciudad Quesada, Saint Paul College, GSD, CCDR Cartago, SEK, CCDR Escazú, Hatillo Cronos Swim, Wahoo, Palmares, Saint Francis y Humboldt.