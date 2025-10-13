Con la participación de las principales asociaciones de natación de Costa Rica el próximo sábado y domingo se llevará a cabo el Torneo Pirañitas Manudas en el Polideportivo Alajuela 87, en Monserrat. Desde las 7 de la mañana empezarán los calentamientos para que a las 8 a.m. del primer día se realice el desfile de las delegaciones, junto a un grupo de baile folclórico.

El certamen es organizado por la Asociación Alajuelense de Natación (ASAN), cuya presidenta, Yesenia Pérez Moreira, conversó con Diario Extra, sobre las expectativas que tienen. “Solo de ASAN llevamos más de 100 nadadores. La entrada es gratuita y además tenemos parqueo y alimentación. Los padres que van a elaborar las comidas tienen curso de manipulación de alimentos. Los precios son accesibles”, dijo.

La dirigente explicó que además hay varias comisiones establecidas, como la que velará por la seguridad de todo el evento, los encargados del parqueo y los de la alimentación, entre otros.

Pérez recalca que son una asociación sin fines de lucro y que por eso desean que sea todo un éxito deportivo y financiero, ya que se apoyan en el dinero de los padres de familia y de la asociación para seguir impulsando la natación en la Ciudad de los mangos.

ASAN ha venido aportando nadadores a las selecciones nacionales, a Juegos Estudiantiles y Juegos Deportivos Nacionales, entre otros. Un ejemplo es el nadador Andrés Rojas que brilló en toda el área.