Un presunto pique sería la causa principal de una colisión múltiple entre cinco vehículos que se registró la madrugada de este domingo en Circunvalación, a la altura de la salida hacia Pavas, en sentido hacia los Hatillos.

El accidente ocurrió a la 1:50 a.m. y movilizó a unidades de emergencia, que atendieron a varios ocupantes de los vehículos involucrados.

A pesar de lo aparatoso del hecho, únicamente una persona fue trasladada a un centro médico. Según versiones recogidas en el lugar y un video que circula en redes sociales, el accidente habría estado relacionado con un posible pique.

En la grabación se escucha a uno de los conductores decir: “Bendito Dios no nos pasó nada, mi amigo… Dios nos protegió en la vara esa”.

“Yo estaba parqueado aquí, vea que se me explotó una llanta. Venía de Tejar de El Guarco más bien, y no sé cómo no me volqué. Venía hablando con un mae y dijimos que Dios nos protegió en esa vara. Fue justo cuando escuchamos el golpe”, se escucha en el video.