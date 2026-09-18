“Pipo” rompe el silencio ante posible regreso de “Machillo”

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El defensor manudo Giancarlo “Pipo” González reveló su opinión sobre un eventual regreso de Óscar “Machillo” Ramírez a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense.

Tras su regreso a Alajuelense, “Pipo” admitió ante consulta de Grupo Extra que una nueva etapa de Ramírez sería bien recibida.

“Machillo” podría regresar a Alajuelense (Foto: Issac Villalta)

“Sabemos que el profe “Machillo”, primero que nada, es un gran profesional, un entrenador muy comprometido y también que es de riñón liguista. Eso es importante para nosotros. cuando tomen la decisión, si es él, pues bienvenido sea, recibirlo en su casa y tratar de que, ante la idea que él traiga, tengamos la mejor disposición todos para que se pueda desarrollar al 100%”, aseguró.

El zaguero de 38 años se mostró complacido por la victoria cosechada ante Marathón y no ocultó su felicidad por su vuelta al cuadro erizo.