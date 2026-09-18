“Pipo” rompe el silencio ante posible regreso de “Machillo”

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El defensor manudo Giancarlo “Pipo” González reveló su opinión sobre un eventual regreso de Óscar “Machillo” Ramírez a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense.
Tras su regreso a Alajuelense, “Pipo” admitió ante consulta de Grupo Extra que una nueva etapa de Ramírez sería bien recibida.
“Sabemos que el profe “Machillo”, primero que nada, es un gran profesional, un entrenador muy comprometido y también que es de riñón liguista. Eso es importante para nosotros. cuando tomen la decisión, si es él, pues bienvenido sea, recibirlo en su casa y tratar de que, ante la idea que él traiga, tengamos la mejor disposición todos para que se pueda desarrollar al 100%”, aseguró.
El zaguero de 38 años se mostró complacido por la victoria cosechada ante Marathón y no ocultó su felicidad por su vuelta al cuadro erizo.