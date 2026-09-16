Pipo González: “Volver a casa tiene un significado especial”

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Giancarlo González estuvo casi tres años fuera de Liga Deportiva Alajuelense y cuando se veía difícil un regreso al club, el destino lo pone a vestir nuevamente la camisa rojinegra.

El “Pipo”, de 38 años, afirma sentirse contento de vestir los colores a los que le tiene mucho cariño, pues allí ganó muchos títulos de campeón.

“Volver a casa siempre tiene un significado especial. Hoy regreso a estos colores que han sido parte de mi historia, de mi formación y de mi vida. Regreso con la misma ilusión de aquel joven que soñaba con defender este escudo”, indicó.

El zaguero es la más reciente contratación liguista para el actual torneo y llega a reforzar la defensa ante las lesiones de Santiago Van der Putten y Aaron Salazar.

“Quiero estos colores tanto como ustedes. Entiendo lo que significa esta institución y sé que los objetivos se alcanzan con humildad, sacrificio y unión. Gracias por recibirme una vez más. Ahora toca trabajar, luchar y defender estos colores con todo el corazón.

González está a las puertas de tener el aval para debutar con Alajuelense.