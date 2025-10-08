La Selección de Costa Rica continúa trabajando, de cara al duelo fundamental de este jueves ante Honduras y ayer anunciaron que dos figuras trabajan aparte del grupo por temas físicos.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Celso Borges y Keylor Navas realizan trabajo diferenciado por diversas razones.

El caso del guardameta es leve, ya que solamente presenta un golpe de menor importancia en uno de sus tobillos; sin embargo, la situación del mediocampista aún está bajo análisis. Borges arrastra una dolencia muscular que lo ha mantenido en vilo respecto a su participación en el duelo vital del jueves contra la Selección de Honduras.

“Keylor, presenta un leve golpe en un tobillo y por eso hoy (martes) estará haciendo trabajo de recuperación y en el caso de Celso, se mantiene en observación su evolución”, informó la FCRF.

De hecho, el mediocampista había declarado que se sentía mejor y positivo respecto a la evolución de su dolencia física. “Estoy mejor. La Federación y el club han estado muy pendientes de la lesión y en estos días debería estar mejor”, mencionó hace unos días.

Pese a esto, durante el fin de semana habría vuelto a sentir molestias y presuntamente habría salido entre lágrimas de las prácticas del fin de semana. La duda se avivó con la noticia de sus trabajos al margen del grupo.

Borges volvió a la Sele con 163 partidos en su historial con la roja y ostenta el récord como el futbolista con más apariciones en la historia del combinado patrio.