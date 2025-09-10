Tras el empate de anoche a 3 goles ante la Selección de Haití, el técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, saldrá del país.

Así lo informó la Federación Costarricense de Fútbol, donde aseguraron que saldrá de suelo nacional para atender asuntos familiares.

“Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país mañana para atender un compromiso familiar. Su regreso está programado para el próximo fin de semana”.

“Piojo” ha sido motivo de críticas en las últimas horas. Muchos aficionados están pidiendo su salida, tanto así que tras terminar el partido ante los haitianos, en las gradas se escuchó el “Fuera Piojo”.