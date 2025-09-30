El técnico Miguel Herrera hizo su llamado para trabajar con sus hombres del 1 al 4 de octubre en un microciclo, con miras a los juegos del 9 y 13 de octubre, donde nos medimos de visita a Honduras y en casa a Nicaragua.

Tal como se había especulado, con la convocatoria de veteranos, llamó al volante y capitán de Liga Deportiva Alajuelense Celso Borges Mora. El hijo del exseleccionador Alexandre Guimaraes había renunciado a la Tricolor, pues dijo que los técnicos de ese momento no lo habían querido tomar en cuenta. Cabe destacar que esta lista no es la definitiva para los mencionados choques.

Otros nombres de veteranos que podrían ser llamados a la lista definitiva son Marcos Ureña, Kendall Waston y Johan Venegas.

Miguel Herrera D.T. de la Sele



También estará Creichel Pérez, quien no viajó con la Liga a Honduras por temas de indisciplina.

“Piojo” analiza lo que viene

El estratega de la Selección Nacional, Miguel Herrera, brindó declaraciones de cara al microciclo que comienza esta semana con futbolistas del medio local y vislumbró aspectos positivos para observar jugadores “nuevos”.

De acuerdo con el entrenador mexicano, la intención es dar oportunidad a futbolistas del ámbito local que no había podido conocer y aumentar la competencia interna.

Herrera brindó la convocatoria para dichos trabajos previos a la doble fecha eliminatoria del mes de octubre.

“Lo principal es decir que los muchachos locales han ido ganando espacios en la competencia interna que hay dentro de la selección, y algunos que realmente no conozco y no hay tiempo de observarlos en partidos, queremos observarlos en entrenamientos, entonces lo primordial es eso, trabajar con los que están aquí y realmente tomar una decisión entre los foráneos y los que están en la liga interna”, reseñó el timonel tricolor.

Mexicano ve bien al grupo

El técnico nacional explicó que “ve bien” al grupo y confía en la experiencia que van a adquirir en medio de un reto mayúsculo como la eliminatoria hacia la Copa Mundial de 2026.

“La verdad que todo el equipo lo veo bien, hay cosas que tienen que hacerlos crecer; resultados, golpes de la vida que te hacen crecer, que te hacen dar ese paso de calidad y obviamente estas eliminatorias son sumamente difíciles. Lo he dicho, no hay competencia más difícil en todos los torneos mundiales que la eliminatoria mundialista de cualquier país”, aseveró Herrera.

Se espera que dicho microciclo cuente con la presencia de 17 futbolistas y 10 jugadores sub-20, quienes se concentrarán en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Jorge Alpízar Solano / Colaborador