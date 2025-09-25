¿Le impusieron jugadores a Miguel Herrera para esta próxima Fecha FIFA? El timonel rompió el silencio y, en entrevista con un medio mexicano, fue tajante al negarlo.

“El día que a mí un directivo me imponga un jugador por obligación, me voy de la Selección. Yo estoy abierto a escuchar la opinión de todo el mundo, pero la decisión final la tengo yo. Si yo consigo los objetivos, es porque los muchachos hicieron lo que yo pensaba, y no porque llegó gente que no quería. Así que el día que eso llegue a pasar, me iré. Y si no dirijo más, prefiero no dirigir”, explicó Herrera.

Fiel a su estilo, Miguel Herrera fue claro en este tema y aseguró que las convocatorias de la Selección Nacional son hechas al 100% por él y su cuerpo técnico, ya que no aceptará imposiciones de nadie.

Eso sí, el estratega señaló que está abierto a recibir recomendaciones sobre jugadores que puedan aportar al combinado nacional.

Por ahora, el técnico mexicano realizará un microciclo de una semana a partir del próximo lunes con futbolistas del torneo local, donde se espera que algunos de ellos logren meterse en la lista final para la fecha FIFA de octubre.