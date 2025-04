El seleccionador nacional Miguel “El Piojo” Herrera, conversó con Grupo Extra y tocó muchos temas personales. Además de hablar de fútbol le preguntamos como le ha ido con nuestra comida y hasta de si extraña la comida con mucho picante. Aquí algunas de las respuestas. Puede leer la entrevista completa, este jueves, en la edición impresa de DIARIO EXTRA.

¿Cómo le ha ido con la comida? Muy bien, muy bien, lo he dicho en todos lados, me ha encantado el chifrijo, que es el plato típico que más me ha gustado de Costa Rica. Pero la comida aquí es buena. Tienes comida típica y de todos lados del mundo. Bien y contento.

¿Y el Gallo Pinto?

Bien, cuando estamos en selección lo desayunamos, pero en la casa no lo hacemos porque no estamos acostumbrados, pero a donde vamos y nos ofrecen sí lo aceptamos bien. Es un platillo que es rico En México no estamos acostumbrado a desayunar con arroz y frijoles, pero es un plato rico. Lo que no coordinamos son los momentos del día.

¿Extraña el picante? No soy de comer picante, yo le pongo poquita salsa, no soy el mexicano clásico que se enchila con la comida. No tengo esa debilidad.

¿Ha aprendido dichos o palabras como el mae o pura vida?

Esos son los dos que más he oído. Ya me voy acostumbrando a las palabras de aquí. Ya no me pregunto tanto qué me quisieron decir. Algunas frases no las decimos tanto como el pura vida o el mae, pero ahí vamos.