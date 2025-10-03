El técnico mexicano Miguel el “Piojo” Herrera, quien dirige a la selección mayor de fútbol de Costa Rica, anunciará este sábado los hombres con los que la Sele enfrentará sus siguientes dos juegos por la eliminatoria mundialista 2026.

En la Federación Costarricense de Fútbol mencionan que ese anuncio será después del mediodía. Recordemos que nos medimos a Honduras el 9 de octubre. Ese juego será en el estadio Francisco Morazan, a las 8 de la noche del próximo jueves. El lunes 13 de octubre, también a las 8 p.m. nos medimos a la selección de Nicaragua, en el Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana.

Trasciende que en la lista habrá varias sorpresas, tanto por los jugadores que llegarían, algunos sin estar dentro de los trabajos recientes, como por los futbolistas que serían dados de baja.