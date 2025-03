Costa Rica jugará este martes a las 7 de la noche el partido de vuelta por el repechaje que da un boleto a la Copa Oro 2025, que será en Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio. El juego es en el Estadio Nacional. En la ida quedamos 0 a 7, ya estamos clasificados, pues pese a que faltan 90 minutos al rival no se le ve nivel. El seleccionador Miguel “Piojo” Herrera pide jugar al máximo nivel, no promete goleada, pero por lo visto el rival debe llevar saco.

El estratega dice que Costa Rica ha sido mejor que México en los mundiales y que no estamos tan lejos de ser de los mejores del área.

¿Hará variantes?

Quiero ver a todos, el partido y el rival permite ver a los que no iniciaron. Vamos a hacer algunas modificaciones. (Juan Pablo) Vargas no está al 10% y vamos a ver, pero lo conozco bien.

¿Hay diferencias entre el legionario y el que juega en Costa Rica?

Ceo que más que la diferencia es el crecimiento del futbolista. Todos lo que están afuera tiene un crecimiento, las ligas son más fuertes y por algo el jugador sale y lo vienen a buscar, pero los de aquí también demuestran actitud. A Andy Rojas se lo llevan por las condiciones. Quisiéramos que todos estuvieran afuera. Los de aquí están levantando la mano.

¿Estamos lejos de México y Panamá, finalistas de Liga de Naciones de la CONCACAF? ¿Cómo volver a ese tercer lugar nuestro?

Yo no lo pondría en tercer puesto, pues para mi Costa Rica es una selección extraordinaria. México llegó a un quinto partido jugando en México. Fuera de su país Costa Rica es el mejor. Decir que es la tercera posición está lejos de eso. Este equipo estuvo a punto de ganarle a Panamá. Los vi en la Copa América y son un equipo sólido. No estamos lejos, no estuvimos en este torneo, pero vamos a demostrar que podemos competir para estar a la altura de esos equipos que llegaron a la final.

¿Para qué le sirve este juego ante Belice?

Cuando el rival es débil debes demostrar jerarquía y seguridad, teniendo la pelota y teniendo llegadas a gol y hacer goles. Es eso y si no lo haces bien vienen los cuestionamientos. Los muchachos lo hicieron bien y cuando un equipo hace eso te deja tranquilo. No los menospreciamos.

¿Se juega distinto al saber que en el primer juego fueron 7 goles?

Yo siempre voy a querer más. En el vestidor con el 3 a 0 les dije vamos por más. La ambición no debe parar. El mayor respeto es jugarles de la mejor manera los iremos a buscar. El equipo hizo un gran trabajo en Belice y no podemos hacer menos. Es tener la pelota, hacer disparos de media distancia, jugar a balón parado. Para atrás ni para tomar vuelo.

¿Es Manfred Ugalde su jugador penalero?

Eso lo decido yo y decidí que fuera Manfred. Hay varios que están pateando, pero hoy él es el pateador de penales. Hasta que tenga un error otro será. Mientras esté en la cancha será él.