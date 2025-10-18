‘Piojo’ Herrera divide a la dirigencia de Costa Rica

Leonardo Vargas tomó la decisión de no acompañar más a la selección mayor de Costa Rica mientras el técnico sea el mexicano Miguel Herrera.

En entrevista con Diario Extra, el jerarca del Cartaginés comentó la situación del porqué no viajó como delegado de la Selección Nacional a Honduras.

“Creo que no era apropiado. Las declaraciones del entrenador de la selección no han sido nada amables con el Club Sport Cartaginés y se metió en cosas que no tenía por qué meterse. Yo sé y me conozco que, probablemente, le hubiera pedido una explicación al respecto y, al no saber del tipo de respuesta que me pudiera dar ese señor, decidí mejor no ir para evitar problemas y así será. Mientras él esté en el cuerpo técnico de la selección yo no voy a acompañar al equipo”, comentó Vargas.

El presidente brumoso está preocupado porque no le convocaron a sus jugadores a la Tricolor y piensa que perjudica a sus jugadores.

“No, eso no es algo que me moleste porque no es nada nuevo. Uno se pone a pensar y ve cosas ahí que que siempre se han dado. Hoy salió otra lista Sub 21 y no hay un jugador del Cartaginés, pero uno sabe cómo se maneja eso y mientras nosotros sigamos criticando en la Federación, o yo en lo personal, creo que las cosas van a ser así porque yo sé cómo fluyen las cosas ahí, yo eso no las voy a cambiar. Lastimosamente, pienso que perjudica un poco a mis jugadores, pero las cosas hay que decirlas y eso es así, pero molestarme no. Lo veo con naturalidad”, concluyó.

El último convocado del Cartaginés a la Selección Nacional fue Cristopher Núñez en la pasada Copa Oro.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra