Al final del juego ante Estados Unidos, donde empatamos 2 a 2 y perdimos en penales 4 a 3 el técnico Miguel “El Piojo” Herrera saca sus conclusiones al quedar eliminados de la Copa Oro 2025.

¿Qué le deja la Copa Oro?

Me deja bastantes cosas, hay mucho que trabajar. Los muchachos hicieron un buen torneo, pero deben hacer más. Viene una eliminatoria muy peleada y hay mucho para trabajar. Esperamos tener tiempo para preparar mejor al equipo. Fue una enseñanza grande para ellos. Nos vamos por penales.

¿Es un fracaso quedar fuera y no ganar la Copa Oro?

Si, por supuesto, porque la idea era llegar a la final y disputar el título.

¿Cómo definió a los que iban a tirar los penales?

Ya no hay listas, hablamos del que se siente con confianza, yo veo a los que practican y entre esos estaba Calvo que hace el primero bien y en el segundo tiene mala fortuna. Si no estaba Manfred (Ugalde) era él. Los penales no son suerte ni son un volado, no tuvimos capacidad, por eso reconozco que es un fracaso.

¿Ha crecido la Sele en este torneo?

Si crecimos por los rivales a los que nos enfrentamos en este torneo. Hemos crecido en capacidad de respuesta y si no fuera así hubiéramos bajado los brazos al recibir un gol. El equipo pudo ganar este partido al final. Así es el fútbol, pero hay mucho que trabajar y crecer. Les sirve a los muchachos jugar contra estos equipos que están más arriba y ya están clasificados para el mundial. Será muy bueno para la eliminatoria.

¿En cuánto porcentaje tiene definida la idea?

Elementos tengo, en mi cabeza están los 30 o 35 jugadores con los que voy a trabajar. Este mes pude trabajar previo a la eliminatoria y después esta semana (en Copa Oro). No se puede trabajar, jugamos contra Estados Unidos y ante la selección de Cataluña. Vamos bien, los muchachos han asimilado lo que hemos pedido, son jóvenes con ímpetu y hay mucho que corregir. Hay que trabajar, esto nos ha servido para asentarnos. La eliminatoria será muy fuerte.

¿Cómo estamos respecto a los rivales?

No nos enfrentamos a ninguno de la eliminatoria, pero los vemos trabajar y están en esta situación. Hay que trabajar mucho, no va a ser fácil. Lo que viene será muy fuerte, visitarlos en su casa y ser fuertes de local. Estoy seguro de que iremos al mundial.