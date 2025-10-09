Ya están los 11 jugadores confirmados de la Selección Nacional para enfrentar a Honduras, donde destacan un par de sorpresas.

La primera es la incorporación de Aarón Murillo como jugador titular esta noche, haciendo su debut con la Selección Mayor en San Pedro Sula.

La otra novedad es que Kendall Waston será titular en su regreso a la Selección Nacional. Estos son los hombres que defenderán la camiseta de la Tricolor:

Celso Borges no se pudo recuperar de su lesión muscular y estará fuera.

Guillermo Villalobos y Andy Rojas quedaron fuera de convocatoria.