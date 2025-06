Este domingo, Costa Rica y México se enfrentarán una vez más en una Copa Oro, pero en esta ocasión habrá un corazón dividido en el banquillo nacional. Se trata del estratega de la Tricolor, Miguel “Piojo” Herrera, quien por primera vez tendrá a los aztecas como rivales.

Herrera fue llamado en 2013 para dirigir al “Tri” en el repechaje ante Nueva Zelanda, con el objetivo de clasificar al Mundial de Brasil 2014. Bajo su mando, México logró avanzar hasta los octavos de final en aquella Copa del Mundo.

Sin embargo, tras su salida en 2015, no volvió a dirigir a la escuadra mexicana. Ahora, al frente de Costa Rica, tiene la oportunidad de demostrar cuánto ha crecido como técnico. “Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro al enfrentar a México, pero con la idea de ganar, eso no me lo quita nadie. Que el equipo de Costa Rica haga un gran partido, que hagamos bien las cosas, que podamos resolver la incógnita que nos pueda presentar el equipo de México y los superemos. Esa es nuestra idea”, detalló Herrera.

Y aunque de la puerta del camerino hacia afuera el “Piojo” se muestra con un discurso moderado y hasta nostálgico, dentro del vestuario les ha inyectado a sus jugadores una gran sed de triunfo para este domingo. Hoy, el latir de su corazón es el de un tico más.

“Si bien es cierto que es mexicano, él sabe que su corazón está ahora con Costa Rica. Él nos lo ha dicho, nos lo ha transmitido, y estamos muy felices por eso, porque todos pensamos igual. A pesar de que es mexicano, piensa como nosotros”, comentó el lateral derecho Carlos Mora.

El número 17 de la Sele señaló que Herrera es un “Piojo tico” y que se ha ganado la confianza del grupo, incluso en la manera de interactuar con ellos.

“El corazón de él está con nosotros, nos lo transmite día a día, vacila con nosotros también sobre eso, y creo que es muy importante”, agregó.

Herrera ya sabe lo que es un duelo Costa Rica vs. México.

La primera vez fue en junio de 2015, en un amistoso jugado en Orlando, Florida, que terminó empatado 2-2.

Ese mismo año, volvieron a enfrentarse un mes después en los cuartos de final de la Copa Oro, en un partido marcado por la polémica: en el último minuto del tiempo extra se pitó un penal inexistente sobre Oribe Peralta, que Andrés Guardado convirtió para dar el pase a semifinales a los aztecas.

Balance del “Piojo” con México

• Partidos dirigidos 36

• Triunfos 18

• Empates 11

• Derrotas 7

*De noviembre 2013 a julio 2015

El duelo

México vs. Costa Rica

Domingo 22 junio

Allegiant Stadium, Las Vegas

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: ESPN y Disney +