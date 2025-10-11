Luego del empate de la Selección Nacional ante Honduras, los nacionales obtuvieron un resultado que mantiene al grupo enfocado y con la motivación intacta, de cara al cierre de la fase clasificatoria. Si bien el resultado no fue el ideal, la Tricolor mantiene intactas sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo y dependerá únicamente de sus propios resultados para lograrlo.

Tras el encuentro, el director técnico Miguel Herrera analizó con cautela el empate, reconociendo que el equipo fue a buscar la victoria, pero valorando el punto conseguido en condición de visitante.

“Los empates no saben a triunfo, ni a derrota. Veníamos a ganar, con un planteamiento y orden. No era lo que buscábamos, pero no es malo. Ayuda a fortalecer la parte anímica; fue un trabajo bastante bueno de los muchachos”, comentó el “Piojo”, quien destacó la entrega del grupo.

En cuanto al rendimiento individual, el estratega mexicano resaltó la labor defensiva del equipo y elogió especialmente a Kendall Waston, uno de los más experimentados de la zaga.

“Me encantó cómo jugó (Waston), pero todos estuvieron a la altura: las coberturas de (Alexis) Gamboa, Juan Pablo (Vargas), los centrales y laterales hicieron un gran trabajo.

Uno piensa que entre más líderes tenga en cancha, mejor; los jóvenes deben aprender de eso. Me hubiera encantado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol”, expresó.

Con este empate, la Selección Nacional se prepara ahora para recibir a Nicaragua este lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional. El compromiso se perfila como decisivo, pues los dirigidos por Herrera están obligados a ganar para mantenerse firmes en la lucha por el boleto mundialista.