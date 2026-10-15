Pintura del Granero de Cartago lleva a artista tico al primer lugar

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una pintura del Granero de Cartago le permitió al artista costarricense Gerald Miranda conquistar el primer lugar del V Certamen Nacional Ana Ulate para las Artes Visuales 2026.

Foto: Cortesía

La obra, titulada Granero Cartago, fue realizada en óleo sobre un formato de 40 por 70 centímetros y se impuso entre las 33 propuestas que participaron en esta edición, dedicada a representar construcciones que forman parte de la historia y el patrimonio arquitectónico costarricense.

El reconocimiento destacó la propuesta de Miranda dentro de una competencia que invitó a los artistas nacionales a plasmar, desde su propia perspectiva, edificios y espacios representativos de Costa Rica.

Bajo el tema “Edificaciones Icónicas”, el concurso buscó resaltar el valor histórico y cultural de estas construcciones a través de la pintura.

El segundo lugar fue para Marcela Vásquez, quien presentó Monumento Nacional, una obra elaborada en acrílico.

La tercera posición la obtuvo Patricia Arias con Ruinas de la Iglesia de Guadalupe, Esparza, mientras que Esteban Alvarado Álvarez recibió una mención honorífica por su pintura Gran Hotel Costa Rica.

El certamen es organizado por Optimum Artis Internacional (OpA), una organización dedicada a impulsar y promover las artes visuales, así como a generar espacios de reconocimiento para los artistas y sus propuestas creativas.

Las obras participantes también pueden apreciarse en una exposición abierta al público en la Galería del Banco Nacional, ubicada en el lobby sur de las oficinas centrales de la entidad.