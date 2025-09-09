Jairo Mora es un artista que nació con una discapacidad congénita que le impide tener movilidad en sus brazos, sin embargo, esto no es un obstáculo para hacer lo que ama: pintar.
Mora pinta cuadros, principalmente de fauna costarricense. Turistas, nacionales o extranjeros, los adquieren. De esa forma el artista se gana la vida.
Expo Quepos fue el escenario donde Jairo mostró lo que lleva en práctica desde sus 13 años y por lo que poco a poco ha sido tomado en cuenta para participar en diferentes exposiciones artísticas.
“Empecé haciendo un árbol porque tenía las ganas de disfrutar del arte, más las manos no me daban. Un día viendo un programa de pintura me animé y agarré el pincel con la boca y ahí empecé”, relata el pintor.
Jairo Mora relató que las adversidades del día a día él las ve con buena actitud, ya que es una persona “simplista y feliz”.
“El día a día puede ser bueno o malo. Depende como usted lo vea. Yo soy una persona muy simplista y muy feliz, entonces siempre lo veo bien”, mencionó.
Las obras de Jairo
La Red Costarricense de Turismo Accesible le han permitido trasladarse a diferentes lugares, así como exponer sus obras en diferentes lugares.