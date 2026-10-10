Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Desafío 4×4 2026 prepara una jornada llena de adrenalina y acción en uno de los eventos más esperados por los aficionados a los deportes de motores en Costa Rica.

Para la edición de este año se contará con la participación de 50 vehículos que desafiarán la pista del estadio de motores John Hull, en Muelle de San Carlos el 8 de noviembre.

Esta competencia pone a prueba la habilidad de las tripulaciones y la capacidad de sus máquinas ante condiciones extremas y obstáculos complicados con el fin de buscar el reconocimiento como la mejor tripulación y vehículo 4×4 del país.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación del UltraCross, una competencia que se disputará sobre un circuito de barro controlado y que dará protagonismo a la velocidad, la aceleración y los adelantamientos.

“Estamos preparando una edición con muchas novedades y queremos que el público pueda vivir una jornada completa de deporte motor”, manifestó Manrique Mata, director de Family Fun–RPMTV, empresa organizadora del Desafío 4×4.

La lista de inscritos reúne a participantes como Team Hellboy, Team Chuzuki, Pionero, Dama de Hierro, Team Coyote, Team El Matador, entre otros.

El tradicional Desafío 4×4 contará con las categorías A (8 cilindros), B (6 cilindros), C (4 cilindros) y Absoluta.

El recorrido combinará obstáculos técnicos, desniveles naturales y zonas de barro, donde la precisión y la capacidad para superar cada reto serán determinantes.

En esta modalidad, dos vehículos compiten simultáneamente. Eso sí, cada uno en su respectivo carril, lo cual permitirá al público seguir de cerca los enfrentamientos y las maniobras de los pilotos a lo largo del trazado.

Las categorías 50 cc, 80 cc y Junior disputarán dos heats de 12 minutos cada uno, mientras que la categoría 4×4 ATV tendrá un heat de 12 minutos.

Las entradas ya están a disposición del público y se pueden conseguir a través del sitio web www.passline.com.