Piloto policial denuncia represalia disciplinaria tras criticar al gobierno

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El piloto aviador y oficial del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, David Damazio Fernández, denunció ser objeto de una represalia institucional tras el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra que contempla sanciones desde 1 a 30 días de suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad patronal.
El proceso se fundamenta en dos oficios firmados por el viceministro de Seguridad Pública, y el director del Servicio de Vigilancia Aérea. Las supuestas faltas atribuidas al funcionario incluyen:
Damazio sostiene que la medida disciplinaria busca silenciarlo y responde a una secuencia de acciones legales que él impulsó previamente contra autoridades del sector aeronáutico. Entre estas acciones destacan:
“Cuestionar al poder no es un delito y tampoco debería convertirse en una falta simplemente porque quien cuestiona viste un uniforme”, aseveró el oficial.