Piloto policial denuncia represalia disciplinaria tras criticar al gobierno

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El piloto aviador y oficial del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, David Damazio Fernández, denunció ser objeto de una represalia institucional tras el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra que contempla sanciones desde 1 a 30 días de suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad patronal.

El proceso se fundamenta en dos oficios firmados por el viceministro de Seguridad Pública, y el director del Servicio de Vigilancia Aérea. Las supuestas faltas atribuidas al funcionario incluyen:

Opiniones en medios de comunicación: Dar declaraciones a título personal al medio CR Hoy sobre los resultados de Costa Rica en la más reciente auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Críticas al Poder Ejecutivo: Cuestionar en redes sociales el desempeño y la gestión de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

Denuncias previas y acusaciones de censura

Damazio sostiene que la medida disciplinaria busca silenciarlo y responde a una secuencia de acciones legales que él impulsó previamente contra autoridades del sector aeronáutico. Entre estas acciones destacan:

Denuncia penal ante la Fiscalía: Por posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Recurso de amparo: Interpuesto contra el Poder Ejecutivo debido a la omisión en el nombramiento de los miembros del CETAC.

“Cuestionar al poder no es un delito y tampoco debería convertirse en una falta simplemente porque quien cuestiona viste un uniforme”, aseveró el oficial.