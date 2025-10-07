La diputada oficialista, Pilar Cisneros, reaccionó tras el aval de un juez para la extradición de Celso Gamboa hacia los Estados Unidos.

“Yo siempre dije que había un antes y un después para los narcotraficantes y el crimen organizado. Si algo le tienen pánico esos capos de la droga, es ser deportados a Estados Unidos o una nación europea”, dijo la congresista.

El aval se dio cerca de las 4:00 p.m. de este 7 de octubre para que Celso, Edwin López (‘Pecho de Rata’) y Jonathan Álvarez (‘Gato’) fueran extraditados.

“Hoy se abre un camino que seguirá, porque ya hay 9 más con solicitud de extradición (…) Realmente estoy muy contenta para que ya se haya aclarado el camino”, expresó Pilar.

La diputada impulsó el expediente 23.701, una reforma del artículo 32 de la Constitución Política, para permitir la extradición de nacionales, que tengan causas pendientes en otros países, por delitos relacionados con el terrorismo y al narcotráfico.