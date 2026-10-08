Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La exdiputada Pilar Cisneros rechazó este jueves los señalamientos en su contra luego de concluir la indagatoria realizada en la Fiscalía General de la República.

“Rechazo categóricamente los hechos que se me imputan”, afirmó Cisneros al salir del edificio, donde compareció acompañada de su abogado, José Francisco Madrigal.

La exlegisladora explicó que su declaración fue preparada previamente y presentada ante el Ministerio Público tal como había sido planificada por la defensa.

Foto: Sergio Espinoza.

“Ya lo traíamos por escrito, se leyó tal como lo teníamos planeado. No hay una sola prueba en el expediente que me vincule con la supuesta estructura paralela. El TSE nunca me vinculó y eso vale mucho. En el expediente no está Pilar Cisneros”, manifestó.

Cisneros llegó a las 7:40 a.m. a la Fiscalía General para una diligencia programada para las 8:00 a.m. Ingresó utilizando una andadera, debido a la condición de salud que ha enfrentado tras una cirugía reciente.

Antes de ingresar, Madrigal señaló brevemente que se trataba “solo de la indagatoria” y adelantó que brindarían declaraciones una vez finalizada la diligencia.

Defensa cuestiona investigación

Tras la comparecencia, Madrigal defendió además la legalidad de los aportes realizados por Cisneros.

“Indico algo muy importante: que lejos de participar en una estructura paralela, hizo aportes que fueron enviados a la tesorería del partido, que así lo publicó y lo informó directamente al Tribunal. Los aportes que hizo doña Pilar fueron legales”, aseguró Madrigal.

Foto: Sergio Espinoza.

El abogado reiteró además su criterio de que, una vez concluido el periodo de Cisneros como diputada y al haber perdido el fuero constitucional, el expediente ya no debería continuar en manos de la Fiscalía General.

“La investigación tiene que pasar a la vía ordinaria, que en este caso es la Fiscalía de Probidad”, afirmó Madrigal.

El defensor ya había explicado anteriormente a Grupo Extra que considera que este traslado corresponde a una decisión interna del Ministerio Público relacionada con la competencia por materia.

Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar los siguientes pasos de la investigación y si realiza nuevas diligencias antes de adoptar una decisión.