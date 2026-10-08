Pilar Cisneros sobre Tam Zhang: “No hay absolutamente nada que lo vincule con el partido”

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La exdiputada Pilar Cisneros descartó que las fotografías en las que aparece junto al extraditable Goubin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, permitan establecer algún vínculo con el empresario y de la misma manera con el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Ahí no hay absolutamente nada de nada. Como yo digo, ¿cuántas fotografías me he tomado yo desde que me metí en política? 15 mil, 20 mil, 30 mil, no lo sé”, manifestó Cisneros este miércoles.

La exlegisladora cuestionó que una fotografía pueda utilizarse como prueba de cercanía y señaló, de manera irónica, que sería imposible conocer previamente los antecedentes de cada persona que se acerca a solicitar una imagen.

Pilar Cisneros. Foto: Sergio Espinoza.

“Entonces, como yo digo, no sé si de ahora en adelante cada vez que alguien le pide una fotografía hay que pedir la cédula de identidad, que no tenga antecedentes judiciales, no lo sé”, agregó.

Las declaraciones se producen luego de que circularan imágenes de Tam Zhang en actividades vinculadas con el oficialismo, entre ellas la celebración electoral realizada tras el triunfo de Laura Fernández.

Respalda versión del partido

Cisneros aseguró además que considera satisfactorias las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Fernández y por Pueblo Soberano sobre la presencia del extraditable.

“Por supuesto que sí. No hay absolutamente nada que vincule a ese señor ni con el partido ni con nada”, afirmó.

Según indicó, el PPSO ya revisó sus registros y determinó que Tam Zhang no realizó aportes económicos ni figuraba entre los invitados al evento.

Ante la consulta sobre cómo logró entonces ingresar a la actividad, Cisneros señaló que tanto el partido como la fracción oficialista ofrecieron colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer las circunstancias.

Pilar Cisneros y su abogado, José Francisco Madrigal. Foto: Sergio Espinoza.

“Es imposible”

Consultada sobre si la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) debió realizar algún estudio previo de las personas que se encontraban cerca de la entonces candidata y actual presidenta Laura Fernández, Cisneros argumentó que en la actividad participaron miles de personas.

“¿Cuántas personas habían adentro y afuera? Adentro como 1.000 y afuera como 3.000. Es imposible”, respondió.

También aseguró desconocer cómo funcionó el ingreso al área en la que se encontraba Tam Zhang, pese a que se habría manejado una lista para permitir el acceso.