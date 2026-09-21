Pilar Cisneros revela cómo le fue en procedimiento médico

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La exdiputada Pilar Cisneros reveló a Grupo Extra cómo le fue en el procedimiento médico al que fue sometida recientemente.

Cisneros indicó que le fue bien, pero que es un procedimiento “muy extenso y doloroso”.

“Me he sentido adolorida. Luchando contra el dolor a punta de terapia y medicamentos”, expresó la asesora ad honorem del Gobierno.

La excongresista aseguró que su recuperación le tomará tiempo antes de volver a su cotidianidad.

Pilar fue operada de su tobillo.