Pilar Cisneros revela cómo le fue en procedimiento médico

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La exdiputada Pilar Cisneros reveló a Grupo Extra cómo le fue en el procedimiento médico al que fue sometida recientemente.
Cisneros indicó que le fue bien, pero que es un procedimiento “muy extenso y doloroso”.
“Me he sentido adolorida. Luchando contra el dolor a punta de terapia y medicamentos”, expresó la asesora ad honorem del Gobierno.
La excongresista aseguró que su recuperación le tomará tiempo antes de volver a su cotidianidad.
Pilar fue operada de su tobillo.