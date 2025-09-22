La diputada oficialista, Pilar Cisneros, destacó que su esperanza es que la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves no se levante, en lo que afirmó será una “votación apretada”.

Este lunes será la primera vez que los diputados someterán a votación el levantamiento o no de la inmunidad de un presidente de la República. La sesión extraordinaria en el plenario está convocada para iniciar a las 2:00 p.m.

“Yo creo que, en todo caso, pase lo que pase, va a estar muy apretada la votación. No va a ser una votación, inclinándose mayoritariamente hacia aquí o inclinándose mayoritariamente hacia el otro lado. Mi esperanza es que no se levante la inmunidad del presidente, esa es mi esperanza”, confirmó Cisneros.

Cisneros confirmó que todo se trata de una exposición a base de mentiras, ya que, según considera ella, no hay ninguna prueba que señale al presidente.

“Si le quitan la inmunidad, no es un atropello contra Rodrigo Chaves Robles, es un atropello contra nuestra democracia, es un atropello contra la poca credibilidad que le queda al Poder Judicial, simplemente porque no hay pruebas“, afirmó.

La diputada señaló el apuro que hay en el caso, a diferencia de anteriores, que considera han durado de 10 a 20 años.