La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, pidió a los seguidores del presidente Rodrigo Chaves no asistir ni participar en la convención del Partido Liberación Nacional (PLN) que se realizará este domingo 6 de abril.

“Yo he sido sumamente clara que la gente que apoya a Rodrigo Chaves o de tendencia ‘rodriguista’ no tienen nada que hacer en la convención de Liberación Nacional”, afirmó Cisneros.

“Nadie nos ha invitado, no tenemos por qué participar, eso es un problema interno de Liberación que ellos tendrán que resolver. Eso lo tengo clarísimo y a la gente que a mí me pregunta siempre les digo ahí, usted no tiene cabida, quédese lejos de ahí”, agregó la diputada.