La diputada oficialista, Pilar Cisneros, se refirió a la ratificación de Laura Fernández como candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), a lo cual la legisladora afirmó que no tendrá ningún rol en un eventual Gobierno de Fernández.
“Mi objetivo es que Laura llegue a la presidencia. ¿Para qué? Para poder continuar con el legado de Rodrigo Chaves. De ahí en adelante, nada”, aseguró la jefa de fracción oficialista.
También aseguró que la acompañará durante todo el proceso de cara a las elecciones del 1 de febrero de 2026.
“Lo haré de la manera que pueda porque no voy a descuidar mi rol como diputada, pero los fines de semana iré a las giras, o a las que sean cerca en la noche. Yo voy a estar con ella al pie del cañón”, aseveró.
Por último, Cisneros llamó a los costarricenses a confiar en la candidata.
“Este cambio tiene que seguir. Cuatro años no es suficiente para poder hacer la transformación profunda que necesita Costa Rica, entonces si nos dan cuatro años más para poder seguir con el legado de Rodrigo Chaves, verán nacer la Marina de Limón, Ciudad Gobierno, una transformación de la Contraloría General de la República (CGR) para que se deje de cogobernar este país y poder avanzar y verán un cambio profundo en el Poder Judicial”, concluyó.