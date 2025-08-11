La diputada oficialista, Pilar Cisneros, se refirió a la ratificación de Laura Fernández como candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), a lo cual la legisladora afirmó que no tendrá ningún rol en un eventual Gobierno de Fernández.

“Mi objetivo es que Laura llegue a la presidencia. ¿Para qué? Para poder continuar con el legado de Rodrigo Chaves. De ahí en adelante, nada”, aseguró la jefa de fracción oficialista.

También aseguró que la acompañará durante todo el proceso de cara a las elecciones del 1 de febrero de 2026.

“Lo haré de la manera que pueda porque no voy a descuidar mi rol como diputada, pero los fines de semana iré a las giras, o a las que sean cerca en la noche. Yo voy a estar con ella al pie del cañón”, aseveró.

Por último, Cisneros llamó a los costarricenses a confiar en la candidata.