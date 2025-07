Pilar Cisneros, vocera del oficialismo, tachó la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al levantamiento de inmunidad del presidente como “injusta y rídicula”.

A Chaves se le acusa por el presunto delito de concusión y por ello, 15 magistraturas acordaron trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad del Presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como del Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.

“No solo es insustancial, injusta, absurda, ¡ridícula! El presidente Chaves no tuvo nada que ver en un contrato privado entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Cristian Bulgarelli”, aseguró.

Incluso, Cisneros, citando la comparecencia que tuvo Bulgarelli en el Congreso, dijo que Chaves no recibió recursos, no ayudó a terceros y no tuvo nada que ver con contratos de comunicación.

“La Corte Plena, donde están los más altos magistrados de este país, va a tomar esa resolución tan absurda, tan injusta, tan ridícula, tan insustancial. Los magistrados siguen cavando la tumba de la credibilidad del poder judicial”, agregó.

Los diputados deberán conformar una comisión de tres legisladores, que haga luego una recomendación al plenario que deberá votar si levanta la inmunidad o no.