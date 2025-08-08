La diputada oficialista Pilar Cisneros criticó la falta de respuestas y cuestionó la transparencia del proceso que busca levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Minutos después de las 8 a. m. de este viernes, inició la comparecencia del fiscal general, Carlo Díaz, en la Comisión Legislativa.

En esa línea, la jefa oficialista no ocultó su molestia por la participación del fiscal.

“Lamentable, absolutamente ridícula. No puedo decir nada, no sé nada… con un testigo de la corona que ya dijo todo lo contrario bajo juramento. No sé cómo se atreven a poner un caso así, da vergüenza”, afirmó.

Cisneros cuestionó además que Díaz pidiera que la comparecencia fuera privada.

“Por algo será. Si está tan seguro, si tiene tantas pruebas, si todo está tan claro, ¿por qué no es transparente? ¿Por qué no le dice al pueblo, al soberano, a su jefe, las cosas como son? No, privadito, privadito”, ironizó.

Para la legisladora, el actuar del fiscal refleja cómo “la institucionalidad se mueve dependiendo de los intereses de la clase dominante en este país”.

La solicitud para el levantamiento fue enviada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de julio, por el presunto delito de concusión.