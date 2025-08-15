La diputada Pilar Cisneros rechazó las críticas de la expresidenta Laura Chinchilla sobre que el actual gobierno es el culpable de la inseguridad que atraviesa el país.

“Es totalmente falso y se lo demostré. Recibimos el gobierno con 1.500 policías menos, y ya llevamos 2.200 graduados. Duplicamos la cantidad de gente de la Policía de Control de Drogas”, dijo.

Además, aseguró que han sido el gobierno que en los últimos años mejoró las condiciones salariales a los oficiales de Seguridad Pública.

“¿Qué parte de la responsabilidad no ha respondido el Ejecutivo? Hemos mandado a los policías a la calle, en lo que saben hacer”, agregó.

La oficialista indicó que hay muchas preguntas sobre la relación de Gamboa con Chinchilla y la posición del actual fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, que salió del gobierno de la expresidenta tras un error cuando dirigía la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Las declaraciones se dieron tras la Comisión de Narcotráfico y Seguridad en la Asamblea Legislativa.