Pilar Cisneros detalló agenda de la Asamblea Legislativa

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Laura Fernández se reunió con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa el pasado 19 de febrero para definir 7 proyectos clave para que se aprobaran antes del cambio de diputados.

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, detalló en entrevista con Grupo Extra, el avance de estos proyectos.

Entre las solicitudes de Fernández estaban:

• Ampliación carretera a San Ramón

• Resiliencia climática

• Apoyo presupuestario

• Tren eléctrico metropolitano

• Flexibilización de expropiaciones

• Proyecto para fortalecer la formación de médicos especialistas

• Crucitas (extracción de oro)

“Dentro de los 7 proyectos no hay ninguno de seguridad, porque yo creo que hay una distancia grande entre lo que yo considero que hay que hacer y lo que ha presentado esta Asamblea. Esa diferencia radica en que yo quisiera un modelo de mano dura”, dijo Fernández en aquel entonces.

Cisneros detalló que en el caso de Ruta 1 (carretera San José – San Ramón), cree que sí saldrá adelante.

De la misma forma, confía en que los diputados puedan avanzar en el caso de la Flexibilización de expropiaciones, proyecto de Luis Diego Vargas.

Tiene dudas

Cisneros dijo que proyectos clave como Crucitas no saldrían en este Congreso, es decir, antes del 1º de mayo cuando haya cambio de directorio legislativo.

“Todos entendemos el enorme perjuicio que tiene para el país no aprobar Crucitas, pero tengo mis serias dudas que salgan”, comentó la oficialista.

En el caso del tren eléctrico, la diputada dijo que tiene “sus reservas” con que este se apruebe.

“El de especialistas médicos, igual, le hemos venido empujando y empujando, pero tiene un montón de reiteraciones que no sé si van a salir”, añadió la diputada.

Ante la propuesta de Fernández, la mayoría de bancadas se mostró abierta a acelera la discusión de estas iniciativas, además de pedir algunas reformas en materias como salud, seguridad y transporte vial.

Pese a esto, la diputada fue crítica con la actual Asamblea y dijo que “no tienen urgencia país, no tienen un amor por el país. Lo que tienen es una bandera partidista y las ganas de no ayudar en nada, según ellos, al Gobierno de Rodrigo Chaves”.

Quedan poco menos de dos meses para el cambio de diputados donde el partido oficialista, Pueblo Soberano (PPSO) tendrá mayoría legislativa, y antes de la fecha, se espera que estos proyectos queden dictaminados en Comisión.