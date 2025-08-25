La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, afirma que si bien no conoce al 90% de los candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) está confiada en que ese grupo llegará en buena cantidad a la próxima Asamblea Legislativa para realizar la reformas que el país necesita.

“No conozco al 90% de ellos”, indicó en entrevista a diarioextra.com este lunes, luego que ayer domingo el PPSO realizó la escogencia, por medio de votaciones, de los candidatos al Congreso, donde por cierto Cisneros no estuvo presente.

“No tengo una valoración si son buenos o malos, conozco a los ex jerarcas, pero no a la gran mayoría”, indicó.

Un total de 9 ex jerarcas y dos influencers forman parte de la nómina del partido chavista.

Cisneros cree que el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, “será un diputadazo” y también defendió la candidatura del influencer Robert Junior, quien va en el segundo lugar por Cartago.

“Él (Robert Junior) tiene su profesión, no es una persona sin ninguna educación que simplemente le cayó bien a la gente, es un influencer y ahora va a ser diputado. Su formación profesional es muy superior a algunos diputados que hay hoy, por ejemplo”, explicó Cisneros.

Robert Junior, cuyo nombre real es Robert Barrantes Camacho, es un creador de contenido digital, pastor evangélico y comunicador que ha ganado notoriedad tanto en redes sociales como en el ámbito político.

Tiene formación académica en Relaciones Públicas, la cual cursó en la Universidad Latina de Costa Rica. Además, se identifica como productor audiovisual y ha ganado notoriedad por sus charlas antibullying en escuelas y colegios.

En el caso de Acosta, Cisneros valora la experiencia profesional del exministro, y su formación técnica, lo que permitirá hacer varios reformas, como por ejemplo el financiamiento de la educación universitaria y también evitar que los endeudamientos que necesita el Gobierno tengan que pasar por el Congreso.

Otro influencer designado fue el profe Ariel por el tercer lugar en Puntarenas.