La diputada Pilar Cisneros Gallo asumirá la coordinación de la Comisión de Comunicación de la campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que impulsa la candidatura presidencial de Laura Fernández.

“Nada mejor le puede pasar a Costa Rica que la continuidad del Rodriguismo, porque nuestro país merece seguir con un gobierno eficiente, honesto, que rinde cuentas con resultados asombrosos. Si el pueblo nos renueva la confianza con una gran mayoría de diputados, lo mejor está por venir: la marina de Limón, Ciudad Gobierno, el fin de las pensiones de lujo, más y mejores obras públicas. Y no tengo duda que Laura Fernández es la persona que necesitamos para asumir ese reto”, dijo Cisneros al anunciar su nuevo rol.

Como parte de la estrategia electoral, también se confirmó que Francisco Gamboa Soto, actual candidato a la primera vicepresidencia y Secretario General del partido, será el jefe de campaña para el proceso electoral.

“Para mí es motivo de orgullo, y una gran responsabilidad a la vez, asumir la jefatura de campaña. Gracias a doña Laura Fernández, nuestra candidata presidencial, por confiar una vez más en mi trabajo y mi experiencia. Estamos enormemente ilusionados con lograr el apoyo de los costarricenses al gobierno de la continuidad”, expresó Gamboa.

Por su parte, Laura Fernández agradeció el compromiso de sus nuevos colaboradores, destacando su experiencia y liderazgo en momentos clave del proyecto político que encabeza.