La diputada oficialista, Pilar Cisneros, anunció por medio de sus redes sociales el regreso de las tradicionales conferencias de prensa de los miércoles.

No obstante, esta vez serán de manera distinta. En el video publicado por la legisladora, aseguró que serán transmitidas por las redes sociales de Facebook e Instagram de Cisneros.

“Calladito es más bonito, dicen algunos. Pues no costarricenses, este miércoles 15 de octubre a las 12:30 vuelven las conferencias de prensa por mis redes sociales y por otros canales. ¿Sabe qué? Espere noticias”, aseveró la congresista.

Las transmisiones

La decisión de no transmitir las conferencias de prensa semanales se da tras la interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el artículo 142 del Código Electoral, que limita la difusión de logros y actividades oficiales durante el periodo electoral, por lo que la medida será hasta que se den los resultados oficiales de las elecciones del 2026.

Asimismo, el TSE aclaró que el Poder Ejecutivo sí puede realizar conferencias de prensa, mas no transmitirlas por sus redes sociales, pues el órgano electoral dijo que busca proteger la equidad en la competencia electoral y prevenir el uso indebido del aparato estatal en favor de partidos o candidaturas.

¿Puede Sinart transmitir las conferencias?

El TSE respondió al noticiero del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que no puede transmitir de forma íntegra las conferencias de prensa del Gobierno durante el periodo electoral.

La restricción también aplica para la cobertura completa de inauguraciones de obras públicas, actos protocolarios con dignatarios extranjeros y, en general, en los eventos en los que el Presidente de la República o sus ministros ejerzan funciones propias de su cargo.

Es decir, sí pueden cubrir actividades oficiales si existe relevancia noticiosa, pero no dedicar la totalidad del espacio a difundirlas ni transmitirlas en directo de forma completa.