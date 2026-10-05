Pilar Cisneros acudirá a indagatoria por caso de financiamiento electoral

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La exdiputada oficialista Pilar Cisneros acudirá este jueves 8 de octubre, a las 8:00 a.m., a rendir declaración indagatoria por la causa relacionada con el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral de 2022.

Así lo confirmó a Grupo Extra su abogado, José Francisco Madrigal, quien aseguró que la exlegisladora se presentará pese a que todavía se encuentra convaleciente tras una intervención quirúrgica.

“Doña Pilar va a asistir definitivamente. Ella va a llegar con su impedimento que la ha tenido convaleciente en el último mes después de su cirugía, pero va a llegar a la indagatoria tal y como ha sido convocada por la Fiscalía General”, afirmó.

Fotografía Sergio Espinoza

Cisneros figura como imputada en la causa derivada de la investigación por el presunto financiamiento ilegal de la campaña que llevó a Rodrigo Chaves a la Presidencia en 2022.

El Ministerio Público investiga la supuesta utilización de dos estructuras paralelas para captar recursos y pagar gastos proselitistas.

La tesis de la Fiscalía sostiene que estos mecanismos habrían operado al margen del control de la Tesorería del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“La indagatoria es un acto procesal que en realidad es un medio de defensa. Es el mecanismo de defensa material del imputado, porque en ella manifiesta todo cuanto considere oportuno indicar en defensa de los cargos que se le estén imputando”, explicó Madrigal.

Cisneros ya había acudido a la Fiscalía el pasado 4 de setiembre; sin embargo, en esa oportunidad únicamente se tomaron sus datos y la declaración quedó pendiente mientras su defensa estudiaba el voluminoso expediente.

Foto: Randall Sandoval.

¿Qué sigue?

Madrigal indicó que, una vez realizada la indagatoria, corresponderá al Ministerio Público determinar si requiere efectuar nuevas diligencias de investigación o si procede con un acto conclusivo.

“De ahí no sé cuánto tiempo más o si van a realizar algún otro acto más de investigación por parte del Ministerio Público para luego proceder con el acto conclusivo de la investigación”, señaló.

El abogado también considera que, al haber finalizado Cisneros su periodo como diputada y perder el fuero que tenía como integrante de un Supremo Poder, el expediente debería ser tramitado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y no permanecer bajo la Fiscalía General.

“Ya perdió el fuero que tuvo mientras fue diputada. En consecuencia, pareciera que el proceso debe ser trasladado a la Fiscalía de Probidad”, manifestó.

Pilar Cisneros y su abogado. Foto: Randall Sandoval.

No obstante, Madrigal aclaró que la defensa no pretende plantear esa discusión durante la indagatoria, pues considera que se trata de una decisión interna del Ministerio Público relacionada con la competencia para tramitar la causa.

Además de Cisneros, en este expediente figuran el excanciller Arnoldo André y los exdiputados Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera, quienes ya fueron sometidos al procedimiento de indagatoria.