En el partido del sábado pasado, entre Alajuelense y Liberia, una pancarta llamó la atención. En ella se podía leer “Anthony te intercambio mi Pikachu por tu camisa”.

La dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense se mostró entusiasmada con la idea, citó al joven rojinegro y se puso de acuerdo con Anthony Hernández.

Al término del juego entre los manudos y los norteños se dio el esperado encuentro, donde el futbolista Hernández se quedó con un juguete y el seguidor rojinegro con un gran recuerdo que el delantero le firmó.