Alajuelense empató el partido de ida 1-1 ante el cuadro del Olimpia de Honduras con gol de Marcos Montiel en el minuto 74. Sin embargo, el cuadro rojinegro, con un trallazo de Anthony Hernández, logró la paridad del encuentro en el minuto 87.



Los hombres de Óscar Ramírez no tuvieron la misma comodidad que habían mostrado en los partidos pasados en el campeonato nacional, ya que la rigidez defensiva de su rival no le permitió tener comodidad con el balón.



Mientras que el león hondureño siempre tuvo más sensación de peligro, especialmente por los centros laterales que propiciaba Chirinos y Pinto.



Ahora el cuadro manudo tendrá que buscar el gol en suelo catracho, para así poder defender una vez más el título de la Copa Centroamericana.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra