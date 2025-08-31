Al manudo Anthony Hernández fue la figura del clásico al anotar. Al final del juego se muestra agradecido y quiere más.

¿Qué rescata del juego?

Vinimos a hacer un buen planteamiento, metimos garra y supimos aguantar y fuimos arriba. Esto es gracias a la afición que nos llegó a apoyar al hotel.

¿Cómo se da el gol?

Yo sabía que tenía a Arboine atrás, entonces decidí enganchar y hacer el gol.

¿Cómo vive este momento?

Siempre lo dije, que tomaré las oportunidades que me dé el profesor y tratar de aportar mi granito de arena y siempre para dar mi mejor versión. La institución nos llama a pelear por el primer lugar y mejores cosas vendrán.