Al manudo Anthony Hernández fue la figura del clásico al anotar. Al final del juego se muestra agradecido y quiere más.
¿Qué rescata del juego?
Vinimos a hacer un buen planteamiento, metimos garra y supimos aguantar y fuimos arriba. Esto es gracias a la afición que nos llegó a apoyar al hotel.
¿Cómo se da el gol?
Yo sabía que tenía a Arboine atrás, entonces decidí enganchar y hacer el gol.
¿Cómo vive este momento?
Siempre lo dije, que tomaré las oportunidades que me dé el profesor y tratar de aportar mi granito de arena y siempre para dar mi mejor versión. La institución nos llama a pelear por el primer lugar y mejores cosas vendrán.