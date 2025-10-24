Un juego de altos quilates presentaron Alajuelense y Olimpia en el inicio de su serie semifinal por Copa Centroamericana.

Desde el inicio el cotejo fue intenso y los leones ticos buscaron vulnerar la casa del enemigo. Pero igual llegó la respuesta catracha e incluso el tanto del rival que llega al minuto 10. Tras una revisión en el VAR se determina que hay una mano, por lo que ese gol no vale. Alivio y tranquilidad, porque el marcador vuelve a ceros y ya sabemos lo que significa jugar esta serie recibiendo un gol en casa. De vuelta a la normalidad se impuso el juego de José Pinto, quien en sus enfrentamientos con Fernando Piñar le pasaba por encima y hacía lo que quería.

El lateral manudo salió lesionado y en su lugar ingresó Santiago van del Putten, quien entró muy bien y supo hacer las coberturas necesarias. La presencia de Celso Borges en cancha, después de un mes de no hacerlo fue vital para los erizos, pues supo manejar los tiempos de juego, tener una salida nítida y además daba tranquilidad en los momentos necesarios.

La etapa inicial nos mostraba una buena participación de Alexis Gamboa, luchando ante torres del calibre de Jorge Benguché y Yustin Arboleda. El central Jesús Rafael López Valle los mandó al camerino para el descanso.

Para el complemento ambos cuadros presentaban opciones y Alajuelense fue muy vertical, gracias a los cambios.

Sin embargo, el gol llega para Olimpia sobre el minuto 73. Es producto de un tiro de esquina que se cobra desde la derecha del ataque catracho, cabezazo en el área y de patadón define Marcos Montiel, quien había entrado de cambio. Alajuelense no desmayó en su intento de buscar el empate y lo logró con Anthony Hernández que estuvo en banca hasta el 60’. “Pika” se llevó a cuatro hombres que le salieron a la marca y define el 1 a 1.

Los de El Llano se fueron encima de los hondureños para sacar la victoria, pero ya era muy tarde y los felinos se repartieron los puntos.

El otro jueves se define esta historia.