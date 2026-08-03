Pierde los lentes, pero encuentra una medalla en el camino

El ciclista costarricense Joseph Ramírez escribió una de las páginas más importantes del ciclismo nacional al conquistar la medalla de plata en la prueba masculina de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, convirtiéndose en el primer costarricense en subir al podio de esta modalidad en la historia del certamen.

Ramírez completó el recorrido con un tiempo de 3:48:00, apenas un segundo por detrás del colombiano Nicolás Gómez, quien se quedó con la medalla de oro al registrar 3:47:59. El nacional cruzó la meta con el mismo tiempo que el panameño R. González y el mexicano C. Macías, pero el orden de llegada le permitió asegurar el subcampeonato.

La competencia fue una de las más exigentes de los Juegos y se definió en un espectacular sprint masivo, con los diez primeros corredores separados por apenas cuatro segundos, reflejo del alto nivel que reunió el pelotón.

Tras la carrera, Ramírez confesó que desde el banderazo de salida quedó claro que sería una prueba de enorme desgaste. “Muy contento. Fue una carrera muy difícil, muy dura y muy caliente. Desde que dieron el pitazo nadie fue suave, todos los corredores iban inquietos porque el nivel era altísimo. Colombia, México, República Dominicana, Cuba y Panamá llegaron con corredores muy fuertes”, comentó el pedalista.

El costarricense explicó que uno de los momentos determinantes de la competencia fue la fuga protagonizada por el colombiano Sebastián Casabonne y el panameño Carlos Zamudio, movimiento que obligó a varias selecciones favoritas a asumir el desgaste de la persecución.

“Esa fuga nos favoreció porque Colombia y México tuvieron que trabajar juntos para alcanzarlos. Nosotros aprovechamos ese desgaste y también un pequeño tropiezo que tuvieron algunos corredores en el retorno. Al final nos vamos muy contentos para casa y felices de darle este resultado al país”, afirmó. La jornada también dejó una curiosa anécdota. En medio del intenso calor, Ramírez perdió sus lentes luego de intentar refrescarse durante la competencia.

“Después de bajar por asistencia me eché agua encima, se me empañaron los lentes y terminé perdiéndolos en carrera. Lo más probable es que un carro les pasara por encima, pero creo que valieron la pena”, dijo entre risas.

Más allá de la medalla, el resultado representa un antes y un después para el ciclismo costarricense. Nunca antes un nacional había conseguido subir al podio en la prueba masculina de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que Joseph Ramírez inscribió su nombre en la historia del deporte nacional.