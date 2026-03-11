“Piensen en la familia que los está esperando en la casa”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las carreteras en Costa Rica cobran cada vez más vidas y las cifras lo demuestran. Siete de cada diez accidentes de tránsito que se registran en el país involucran a un motociclista, un dato que enciende las alarmas de las autoridades de salud y transporte.

Lo que inicialmente se consideraba una preocupación constante, hoy se ha transformado en una emergencia de salud pública que deja decenas de familias en luto y a cientos de personas con lesiones de por vida.

El rostro de la tragedia: La historia de Jordy Matamoros

Jordy Matamoros es un mensajero de 31 años sobreviviente de un accidente de tránsito en motocicleta a principios de febrero.

Durante su trabajo como mensaje, Jordy colisionó con un carro y como él mismo lo relata, “en un abrir y cerrar de ojos”, se descuidó, por lo que deberá pasar varias semanas en una cama.



7 de cada 10 accidentes de tránsito involucran un motociclista.

Hoy, Jordi se encuentra internado en el Hospital del Trauma, enfrentando un largo y doloroso proceso de recuperación tras sufrir múltiples fracturas.

Esta es la segunda vez en su vida que sobrevive a un percance de este tipo, aunque en esta ocasión las secuelas son severas: fracturas de fémur, rodilla y cadera que lo mantienen postrado en una cama de hospital.

Para Jordy, el accidente no solo ha dejado daños físicos, sino también una profunda huella psicológica. A casi un mes del percance, relata con tristeza lo mucho que extraña su hogar y la dificultad de mantenerse positivo.

“Es duro psicológicamente para uno como persona… uno está deseando estar en la casa, estar trabajando”, comenta Matamoros.

Este hombre admite que, aunque trata de poner “buena cara” a la situación junto a sus compañeros de sala, hay días en los que las lágrimas son inevitables.

Tras ser sometido a una cirugía y encontrarse en plena etapa de rehabilitación, su perspectiva de vida ha cambiado radicalmente.

Su intención es clara: recuperarse para buscar un nuevo empleo y un método de transporte diferente, pues el riesgo en las carreteras se ha vuelto insostenible.

Un inicio de año trágico

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) revelan que, durante los primeros dos meses del año, se han registrado al menos 44 fallecimientos atribuidos directamente al exceso de velocidad.

El desglose mensual muestra una tendencia ascendente: mientras que en enero se contabilizaron 21 muertes por esta causa, el mes de febrero cerró con 23 casos.

Cifras de la Cruz Roja Costarricense (CRC) con corte al 27 de febrero, se registran 65 fallecimientos de motociclistas en carretera.



Es la segunda vez que el hombre está internado.

El mensaje de quienes han pasado por el Hospital del Trauma es directo: los conductores deben pensar dos veces antes de arriesgarse en carretera.

“Piensen que tienen una familia que los está esperando en la casa, que si ellos son el sustento de esa familia, eviten correr”, advierte Matamoros.

Las autoridades enfatizan que estas cifras, más que generar conciencia, deben generar una alarma nacional que obligue a replantear la conducta de todos los actores viales en Costa Rica.